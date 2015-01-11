«Садоводы, выйдите из сумрака!». Видео. Часть 2.

Председатель озерского отделения Союза садоводов России Ольга Юминова и редакция УКС-ТВ подготовили для Вас новый цикл программ под девизом "Садоводы, выйдите из сумрака!". Представляем Вам второй выпуск.

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