Штормовое предупреждение из-за ветра продлено на Южном Урале на выходные

Штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра продлено на территории Челябинской области.

Порывы северного и северо-восточного ветра, по данным синоптиков, днём 26 мая будут достигать 17-22 м/с. На выходных в Челябинской области ожидается облачная погода, местами дожди. Температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, на юге региона - до +18°C. Однако в ночные часы прогнозируются заморозки, в северных районах столбик термометра опустится до 0, -5 градусов.

«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, - предупреждают спасатели. - Гражданам следует заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам».

Органам местного самоуправления и руководству жилищно-коммунальных служб специалисты МЧС также рекомендуют принять необходимые меры и привести населённые пункты и объекты экономики в пожаробезопасное состояние.

Отметим, что непогода будет свирепствовать на Южном Урале и в начале следующей неделе. В Миассе из-за неё даже перенесли на лето «Последний звонок».

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