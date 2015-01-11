Авиамоделисты СЮТ лучшие в области!

C 18 по 20 мая 2018 года в Озёрском городском округе состоялись традиционные областные соревнования по авиамоделизму среди обучающихся Челябинской области в классе кордовых моделей самолётов.

В соревнованиях приняли участие 9 команд из 7 территорий Челябинской области: Снежинск, Челябинск, Пласт, Трёхгорный, Еткуль, Златоуст, Озёрск.

Несмотря на сложные погодные условия: ураганный ветер, сильный дождь, соревнования состоялись и завершились успешно! Озёрские авиамоделисты в абсолютном зачете стали первыми! 2 место в командном зачете у Челябинских авиамоделистов и 3 место заняла команда авиамоделистов из Снежинска.

В личных зачетах в озёрской команде школьников и юношей призовые места распределились следующим образом:

1 место - учебно-тренировочные модели – Александр С.

1 место - скоростные модели – Виктор П.

2 место - гоночные модели – Андрей А.

2 место - гоночные модели – Андрей А.

3 место - гоночные модели – Кирилл К.

3 место - скоростные модели – Владимир М.

4 место – пилотажные модели – Иван К.

4 место – модели «воздушного боя» – Артур Р.

5 место – пилотажные модели – Кирилл Г.

Хочется выразить слова благодарности за организацию и проведение соревнований на высоком уровне педагогам МБУ ДО «СЮТ» Виктору Львовичу и Марине Алексеевне Думенек, а так же родителям - Глазырину А.В., Кладовой Е.В., Баранову Н.В., Баранову В.Н.

http://gorono-ozersk.ru/node/5711