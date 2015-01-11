В Озерске началась борьба за место экс-депутата Кулика

ЗАТО Озерск Челябинской области слухмейкеры предрекают жаркие выборы. После ухода из местного Собрания депутатов Владимира Кулика, который переехал в Томск по личным причинам, политические игроки ждут старта приема заявлений на участие в выборах.

Ходят разговоры, что «Маяк» уже определился со своим кандидатом: им может стать председатель первичной профсоюзной организации Максим Чубенко. В числе его возможных соперников в городе называют координатора Озерского городского отделения ЛДПР Антона Караваева.

Комментарий: борьба точно будет

«Владимир Кулик в собрании был представителем команды ПО «Маяк» и Единой России. Полагаю, что партией будет выдвинут новый кандидат. Но наверняка найдется много других желающих побороться за это место. В любом случае, этому микрорайону города нужен свой представитель в собрании, который смог бы отстаивать интересы своих избирателей.», – прокомментировал информацию пресс-секретарь администрации и Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Зюсь.

http://fedpress.ru/news/74/gossip/2052301