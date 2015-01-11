В Челябинской области 17 человек госпитализированы с подозрением на энцефалит

В Челябинской области с подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 17 человек – по данным на 18 мая, от укусов клещей пострадали более 3 тыс. южноуральцев.

При посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов и леса важно не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо проводить взаимоосмотры, использовать защитную одежду, максимально закрывающую тело, а также применять репелленты.

Проводится противоклещевая обработка мест массового отдыха, на текущий период обработано 2,4 тыс. гектаров. Садовым товариществам также рекомендовано организовать очистку территории с последующей акарицидной обработкой. В случае укуса пострадавшим необходимо обратиться за помощью в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства или травмпункт (в выходные). Клеща можно удалить самостоятельно пинцетом или ниткой.

Исследования клеща на зараженность инфекциями можно провести в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области», лабораториях «Инвитро» и «Прогрессивные медицинские технологии». С начала сезона в области исследовано 1 127 клещей. Из них 0,7% клещей инфицированы вирусом энцефалита, 6,4 % – боррелиями. Против энцефалита привито 111 тыс. человек, в том числе 84 тыс. детей.

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