Любовь Горбунова: «Озерский городской округ к проведению государственной итоговой аттестации полностью готов»

В понедельник глава округа Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с вопроса о готовности учреждений образования Озерского городского округа к проведению итоговой государственной аттестации.

– В Озерске, как и по всей стране, для выпускников школ начались экзамены. Это волнительный и важный период, как для учащихся, так и для родителей, поскольку от результатов Единого государственного экзамена зависит дальнейшее поступление в высшие учебные заведения, можно сказать это путёвка в жизнь, – подчеркнул Евгений Щербаков.

О готовности учреждений образования к проведению экзаменов и об организации процесса ЕГЭ информацию представила начальник управления образования администрации округа Любовь Горбунова:

– Первыми экзамены начали сдавать девятиклассники, 25 и 26 мая 94 выпускника 9 классов сдавали экзамены по иностранному языку (английский и немецкий язык). Сегодня единый государственный экзамен стартовал у выпускников 11 классов, 56 учащихся сдают информатику и географию. На этой неделе, с понедельника по четверг, каждый день буду проходить экзамены для 9 и 11 классов. Обязательные предметы для получения аттестата, самые массовые экзамены, будут проходить 29 мая – русский язык для 9 классов, и 30 мая – математика (базовый уровень) для обучающихся 11 классов.

Озерский городской округ к проведению государственной итоговой аттестации полностью готов, в соответствии с требованиями, которые предъявляются к пунктам проведения экзаменов. Для этих целей в Озерске подготовлены три площадки – это школы №№ 30,32 и 33. На базе этих школ экзамены проходят на протяжении нескольких лет. Весь процесс сдачи экзаменов проходит в режиме онлайн, то есть постоянно ведётся видеонаблюдение. Соответствующим образом подготовлены все аудитории, пункты проведения ЕГЭ обеспечены необходимым техническим оборудованием и специалистами. В рамках подготовки к сдаче ЕГЭ Озерск принял участие во Всероссийском техническом тестировании, всё оборудование готово в полном объёме. Остаётся только пожелать нашим выпускникам успешно пройти это испытание.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35980/