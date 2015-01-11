Шестидневная рабочая неделя ждет в июне россиян

Длинная трудовая неделя связана с празднованием 12 июня Дня России, который в нынешнем году приходится на вторник.

В связи с этим следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 4 июня по субботу, 9 июня включительно.

День России — один из самых «молодых» государственных праздников. В 1994 году первый Президент Борис Ельцин своим указом придал дате «12 июня» государственное значение — в память о дне принятия декларации о суверенитете России.

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