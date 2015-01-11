Озерские полицейские подвели итоги очередной операции «Район»

С 25 по 26 мая 2018 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие 63 сотрудника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции сотрудники экономической безопасности и противодействию задокументировали факт реализации алкогольной продукции без акцизных марок в обход «Единой государственной автоматизированной информационной системы» в одном из продуктовых магазинов Озерска. Всего изъято 2 литра немаркированного контрафактного алкоголя. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 5 граждан за совершение преступлений, одно лицо, находящееся в розыске.

Выявлено 93 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 19, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 39, за иные правонарушения – 35.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 32 места концентрации правонарушителей, 143 граждан подучетной категории, в том числе 25 лица, состоящих под административным надзором. При проверке условий хранения гражданского оружия изъято 3 единицы оружия.

Сотрудниками полиции в ходе проведения следственных мероприятий изъято 0,896 грамм наркотических веществ.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.