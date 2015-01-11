Депутат Законодательного Собрания области встретился с озерскими садоводами

На прошлой неделе депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Константин Толкачёв посетил с рабочим визитом Озерский городской округ.

Совместно с главой округа Евгением Щербаковым Константин Толкачёв провёл встречу с руководителями подразделений администрации и представителями садоводческих товариществ.

Открывая встречу Евгений Щербаков подчеркнул, что сотрудничество с Константином Николаевичем началось в прошлом году и результатом этого взаимодействия стало создание в Озерском городском округе местного отделения общественной организации «Союз садоводов России»:

– В настоящее время сотрудничество с «Союзом садоводов России» идёт по нарастающей. Озерские садоводы получают поддержку в качестве юридической помощи, а кроме того, в прошлом году на условиях софинансирования округ получил 500 тысяч рублей для реализации нескольких проектов для садоводов. В этом году планируется, что в округ будут направлены 900 тысяч рублей.

– Действительно, в этом году удалось сохранить финансовую поддержку Озерского городского и даже увеличить эту сумму по сравнению с 2017 годом, несмотря на то, что всего в область было направлено 20 млн рублей, и на эти средства претендовали 25 муниципальных образований Челябинской области, – подчеркнул Константин Толкачёв.

Следует отметить, что в центре внимания садоводов и специалистов в настоящее время находится вопрос межевания земли, а также нововведения, которые связаны со вступлением в силу с 1 января 2019 года нового закона о садоводстве. Депутат Законодательного Собрания области особо обратил внимание на то, что в новом федеральном законе многие формулировки будут приведены в соответствие с Гражданским кодексом, и кроме того понятие Садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) будет заменено на Товарищество собственников недвижимости (ТСН). Также ряд изменений коснется брошенных участков, имущества и земель общего пользования.

Константин Толкачёв подчеркнул, что поскольку земельный налог поступает и остаётся в бюджете муниципального образования, то в решение всех вопросов по разграничению земельных участков, территорий садоводческих объединений заинтересованы как органы местного самоуправления, так и сами садоводы.

В ходе встречи ряд разъяснений и рекомендаций дала кадастровый инженер регионального отделения Союза садоводов России Елена Гамова.

Те вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются озерские садоводы, руководителям профильных подразделений администрации, начальникам управления Росреестра и озерского лесничества адресовала руководитель местного отделения Союза садоводов России Ольга Юминова. Представители садоводческих товариществ также могли задать свои вопросы присутствовавшим на встрече специалистам.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35999/