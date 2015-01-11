По инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова Детская школа вокального искусства побывала с гастролями в Озерске

Ученики Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе Андрея Комарова при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки, побывали с гастролями в Озерске. Начинающие артисты выступили перед озерчанами в рамках концертной программы, посвященной празднованию Дня славянской письменности и культуры.

— Это уже третий по счету гастрольный визит начинающих артистов школы вокального искусства в Озерск. Первый прошел с успехом в прошлом году. Также в рамках XV юбилейного фестиваля «Снежность» ребята выезжали на гастроли с мюзиклом «Посмотри, как я летаю!» в Первоуральск и Альметьевск. Уверена, что этот интересный опыт театральной деятельности поможет еще больше раскрыть таланты наших детей, — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.

Юные дарования представили номера «Библиотека» и «Приведение» из мюзикла «Посмотри, как я летаю!», а также исполнили несколько эстрадных и классических композиций.

Музыкальный спектакль «Посмотри, как я летаю!» — масштабная театральная постановка, созданная по инициативе и при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в подарок зрителям к юбилею благотворительного театрального фестиваля «Снежность». В мюзикле играют начинающие артисты со всей Челябинской области. Над созданием творческого проекта работала большая постановочная команда композиторов, художников, вокалистов. В рамках фестиваля «Снежность» мюзикл «Посмотри, как я летаю!» уже увидели в Челябинске, Первоуральске и Альметьевске. Благодаря интересным спецэффектам, необычным трансформирующимся декорациям, оригинальной музыке в исполнении живого оркестра и запоминающимся номерам спектакль смог завоевать сердца зрителей.

На сегодняшний день в Детской школе вокального искусства уже 70 детей под руководством опытных преподавателей проходят обучение академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии, а также сценической речи. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2017 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА», предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

«Снежность»

Детский театральный фестиваль «Снежность» ‒ масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ. Проводится на Урале при поддержке Правительств Челябинской и Свердловской областей, а также в Поволжье при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Детская школа вокального искусства открылась на базе школы мюзикла, созданной в апреле 2017 года при поддержке Губернатора Челябинской области, Министерства культуры Челябинской области и Попечительского совета Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки. В Совет входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. Первым масштабным проектом школы стал семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!», премьера которого состоялась в декабре 2017 года в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».