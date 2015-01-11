11 июня впервые на Южном Урале пройдёт чемпионат области по функциональному многоборью. В этом году этот относительно новый вид спорта был зарегистрирован в минспорте РФ и получил официальный статус.

Региональные соревнования являются отборочным туром для участия в чемпионате России, который пройдет еже в июне этого год.

Соревнования проводятся среди мужнин и женщин в возрастной группе 18-34 года. Остальные возрастные категории получают билет на участие во всероссийских соревнованиях, пройдя онлайн отбор.

Мероприятие проводится общероссийской федерации многоборья, центра развития общефизической подготовке «GAGARIN», спортклуба «CrossFit PineValley» при поддержке Госкорпорации Росатом.