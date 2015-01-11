На Южном Урале пройдет Всемирный день без табака

В Челябинской области в четверг, 31 мая, пройдут тематические уроки в школах, спортивные мероприятия и флешмобы, приуроченные к празднованию всемирного Дня без табака.

В этом году акция проходит под девизом «Табак и болезни сердца». Как отмечают специалисты, курение является одним из главных факторов риска развития артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта и болезней периферических сосудов. Вероятность инфаркта миокарда у людей с этой вредной привычкой в 12 раз больше, чем у некурящих. По данным ВЦИОМ за 2017 год, в России курят 32% населения, две трети – мужчины.

В поддержку Дня без табака в регионе пройдут уроки здоровья в образовательных организациях, а также специальные акции. Представители студенческих отрядов и движения «Волонтеры-медики» устроят забег «Один километр к здоровью» возле здания Южно-Уральского медицинского университета. Студентам, добежавшим до финиша, организаторы раздадут зеленые яблоки как символ альтернативы вредной привычке.

Напомним, что в регионе на данный момент функционируют 65 кабинетов отказа от курения на базе поликлиник, отделений медицинской профилактики, центров здоровья. Их работа направлена на помощь пациентам в преодолении никотиновой зависимости. В прошлом году 1 633 пациента справились со своей вредной привычкой.

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