Очередной банкрот на рынке ЖКХ Озёрска

Скандально известная компания задолжала десятки миллионов

Арбитражным судом Челябинской области признано обоснованным заявление юриста из соседнего города Касли Павла Вихляева о признании банкротом ООО «Строен ЛТД». Поводом для запуска процедуры банкротства некогда одной из крупнейших управляющих компаний стал долг в размере чуть менее 20 миллионов рублей, образовавшийся после уступки права требования Вихляеву от предыдущего «клона» «Строена» - ЗАО «Строен ЛТД».

Первый «Строен» появился на рынке ЖКХ Озёрска в 1997 году. На его основателя и директора Александра Аскарова в 2008 году объявлялся всероссийский розыск, он был задержан при попытке скрыться за границей и получил условный срок по статье УК РФ «Растрата». К тому времени «Строен» неоднократно менял вывеску, в том числе – с использованием «фирменного» названия. За всю историю компании трое её директоров (кроме самого Аскарова – его зять, депутат Тимофей Фуражёв и Алексей Птицын) поочерёдно привлекались к суду за растрату десятков миллионов рублей. Предыдущее воплощение «Строена» – ЗАО – уже находится в состоянии банкротства. Теперь очередь дошла и до ООО.

По данным налоговой инспекции, ООО «Строен ЛТД» деятельность не ведёт, последний раз отчётность сдавало в начале 2015 года.

Арбитражный процесс по признанию последнего воплощения «Строена» запущен, следующее заседание назначено на 20 августа.

Озёрск.ру