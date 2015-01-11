Синоптики сообщили, когда тепло придёт на Урал

Такой холодный май на Урале, как в текущем году, в последний раз наблюдался треть века назад, сообщила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в четверг.

«В истории наблюдений такой холодный май был в последний раз в 1985 году, особенно холодной была вторая половина месяца и вся первая декада июня — интенсивные заморозки, вымерзали семена яровых», — отметила Г. Шепоренко.

Она пояснила, что в апреле и мае над Уралом часто перемещались холодные атмосферные фронты и циклоны, которые приводили к сильным ветрам.

«Преобладали северо-западные потоки воздуха, дирижировал обширный тропосферный циклон, центр которого мигрировал в районах Карского моря и Таймыра и обусловливал вторжение холодных воздушных масс», — уточнила синоптик.

По ее словам, погода улучшится к концу первой декады. Устойчивое повышение температуры ожидается после 10—12 июня, прогнозируется плюс 20−25 градусов днем и 9−12 градусов ночью.

«В ближайшие дни это (потепление — ИФ) вряд ли случится, потому что над нами проходит циклон, он принесет очередное похолодание до заморозков, осадки ожидаются в северных и горных районах, и даже не исключается, что в Екатеринбурге. Осадки могут быть смешанного типа — где-то дождик, где-то пролетит снежинка», — сказала Г. Шепоренко.

http://www.interfax-russia.ru/