Принят закон о компенсации жилья малоимущим

Многодетным и малоимущим семьям компенсируют расходы на аренду жилья. Новый законопроект накануне приняли в областном парламенте.

Речь идет о домах, которые когда-то называли доходными. Южноуральские депутаты уверены: благодаря этому, спрос на них станет выше, а самих наемных домов – больше. Получится ли сделать рынок аренды цивилизованным? – разбирался корреспондент ГТРК “Южный Урал” Александр Наумов.

По новому закону, рассчитывать на квартиры в арендных домах могут, прежде всего, семьи со скромными доходами и льготники – всего семь категорий. Из областного бюджета им будут возмещать 70% расходов.

“Понятно, что на сегодняшний день у нас жилье дорогое, ипотеку не все могут взять, поэтому такой закон принят, именно для того, чтобы поддержать вот такие категории людей, чтобы они смогли воспользоваться наймом”, – отмечает Олег Голиков, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.

Первым и пока единственным домом, где будут жить сплошь арендаторы, стала эта многоэтажка на северо-востоке Челябинска. В ней – 70 квартир. За счет господдержки, цена “за проживание” в них может быть существенно ниже рыночной – скажем, снять “двушку” обойдется в 6,5 тысяч. Узнав об этом, многие заговорили о возрождении рынка доходных домов – когда инвестор строит здание и заселяет его квартирантами.

Один из самых известных в Челябинске – доходный дом купца Холодова. Ныне – объект культурного наследия. До революции доходные дома составляли 40% от всего жилья. Типичный пример – на первом этаже располагались магазины, выше – меблированные комнаты.

И если в Москве и Петербурге от доходных домов, порой, осталось лишь название, то в Европе до сих пор молодые семьи предпочитают жить скромно и комфортно именно в них. Например, в Германии арендных домов – больше половины. А собственное жилье немцы если и покупают, то после 40 лет. А вот на Южном Урале спрос на такое жилье будет, в основном, у тех, кому банки отказали в ипотеке, да и снимать квартиру по рыночной стоимости не по карману, уверены эксперты. Поэтому ставку нужно делать на дешевизну.

“Сейчас на рынке достаточно много квартир простаивает, которые в свое время люди покупали, чтобы сдавать в наём. Но они не очень востребованы у клиентов. Большая часть клиентов, все-таки, хочет купить свою квартиру. Пусть небольшую, но свою. Тем более, платеж по ипотеке, он примерно соразмерен стоимости снимаемой квартиры”, – говорит Елена Головкова, директор агентства недвижимости “Компаньон”.

Скажем, если среднемесячный платеж по ипотеке в Челябинске обходится в 10-12 тысяч рублей, примерно за такую же сумму – от 8 до 12 тысяч – сдаются квартиры эконом-класса, то цена за “однушку” в доходном доме должна быть тысяч пять.

Однако низкие цены вряд ли заинтересуют частный бизнес. При челябинских ценах окупаемость может растянуться лет на 40-50, а потому – главным инвестором здесь может выступить только государство.

https://www.cheltv.ru/