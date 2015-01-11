Борис Дубровский готов к новому формату «прямой линии» с Путиным

В этом году «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным пройдет в новом формате — в правительстве Челябинской области уже готовы к общению с главой государства с помощью конференц-связи.

Ежегодная «прямая линия» состоится 7 июня в 12.00 по московскому времени. Президент будет общаться с главами регионов и членами правительства по конференц-связи, если потребуется получить ответы на вопросы и жалобы россиян.

«Мы к ним (новым форматам прямой линии) всегда готовы. И сейчас готовы абсолютно точно», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина.

Жители региона смогут задать вопросы президенту Владимиру Путину по телефону и через сайт. Во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live». Вопросы принимаются до окончания программы 7 июня.

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