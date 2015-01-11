Кыштымский клуб «Роза ветров» выиграл президентский грант

Проект музея горного дела кыштымского клуба «Роза ветров» стал победителем конкурса для некоммерческих организаций на получение гранта президента России – в музей «На рудниках» будет вложено в общей сложности более полумиллиона рублей.

«Сегодня в фондах музея, основанного краеведом Инной Неповинных, собраны фотографии (около 150), личные воспоминания и артефакты, связанные с этапом активной выработки слюды на Слюдяногорским месторождении, добычей кварца в период 60-х годов и по сегодняшний день. В экспозиции есть журналы строительства дорог, геологоразведки, образцы полезных ископаемых, карты промышленных жил, а также единственная сохранившаяся вагонетка», – говорится в сообщении.

На проект, который клуб спортивного ориентирования «Роза ветров» будет реализовывать на условиях софинансирования, направят 566,6 тыс. рублей (в том числе 433,1 тыс. – размер гранта).

На эти деньги музей истории горного дела «На рудниках» обновит экспозиционную инфраструктуру, чтобы транслировать собранную музейную коллекцию, станет полноценным самостоятельным очагом притяжения туристического, интереса, позволит выстроить новые эффективные экскурсионные и исследовательские программы.+

Напомним, в прошлом году клуб «Роза ветров» спортивно-туристического центра «Провинция» также получил грант президента России на реализацию проекта «Ориентирование – гармония мысли и движения».

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