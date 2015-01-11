В Челябинской области вспоминают жертв Ашинской катастрофы

Сегодня исполняется 29 лет с момента самой крупной железнодорожной катастрофы в истории России и Советского Союза.

Трагедия, когда из-за утечки газа взорвались два встречных пассажирских поезда, унесла жизни сотен человек: взрослые и дети сгорели заживо, многие умерли позже в больницах.

Напомним, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года на 1710-ом километре Транссибирской магистрали произошла утечка газа из трубопровода. Он скопился в низине, и когда у подножия Змеиной горы проезжали два встречных поезда, газ взорвался.

Сила взрыва была такой, что за несколько километров от эпицентра в домах вылетели все стекла. В поездах «Новосибирск-Адлер» и «Адлер-Новосибирск» находилось 1284 пассажира. По официальным данным, 575 человек погибли. На месте трагедии установлен восьмиметровый мемориал и ежегодно у памятника жертвам катастрофы проходят траурные митинги.

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