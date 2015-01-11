В России ожидается очередное повышение МРОТ

Госдума разрабатывает законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня 40% от средней зарплаты по России.

С предложением повысить МРОТ выступил депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

«Есть подходы, прописанные, в частности, в рекомендациях Международной организации труда (МОТ) и Международного валютного фонда (МВФ), что минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней по стране», – заявил он.

По словам Шеина, в Госдуме сейчас как раз идет работа над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% от официальной средней зарплаты, как того рекомендуют МОТ и МВФ. Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы уже в июле 2018 года.

По данным Росстата, в 2017 году в стране среднемесячная начисленная зарплата установилась на уровне 39 тыс. 85 руб. Если законопроект пройдет чтения, МРОТ повысится до 15 тыс. 600 руб.

Напомним, что в России с 1 мая 2018 года уже вступил в силу закон о повышении МРОТ до 11 тыс. 163 руб. По подсчетам экспертов, повышение «минималки» коснулось 4 млн человек, в том числе работников бюджетной сферы. По подсчетам Минтруда, увеличение МРОТ в стране обойдется работодателям в 40 млрд руб.

В Челябинской области МРОТ составляет как раз сумму в 11 тыс. 163 руб. плюс районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в особых климатических условиях.

https://www.cheltv.ru/