В Челябинской области названы специалисты с самыми большими зарплатами

Специалисты назвали самые высокооплачиваемые профессии в регионе.

В Челябинской области средняя ежемесячная заработная плата на конец первого квартала 2018 года составила 33 тысячи рублей, что соответствует зарплате водителя маршрутного такси в регионе. Что касается самых высокооплачиваемых профессий на Южном Урале, то топ-6 составляют: оператор автокрана с зарплатой в 68 тысяч 700 рублей, машинист бульдозера – 66 тысяч 100 рублей, веб-дизайнер – 55 тысяч 300 рублей, врач-стоматолог – 55 тысяч рублей, рабочий в цехе резки горячего металла – 52 тысячи рублей и специалист-отделочник (строитель) – 48 тысяч рублей.

Самая же популярная профессиональная сфера в регионе – продажи, на долю которых приходится 35% рынка. Следом идет производство – 14%, далее рабочий персонал – 11%, банки и ИТ – 9%.

Cогласно результатам недавнего опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в ходе которого россияне высказали свое мнение относительно “идеального” работодателя, именно высокая зарплата является главным критерием для россиян. Данные исследования НАФИ показали, что так думают 77% респондентов. При этом высокий уровень зарплаты важен и актуален для россиян вне зависимости от их текущего уровня дохода.

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