Особый противопожарный режим отменили в Челябинской области

Решение об отмене особого противопожарного режима принято в Челябинской области, соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский, сообщают в региональном ГУ лесами.

Согласно документу, необходимость в особых мерах защиты исчезла в связи со стабилизацией пожарной обстановки на Южном Урале. Свою роль сыграла и установившаяся в последние дни холодная погода с частыми дождями.

Напомним, особый противопожарный режим в Челябинской области был введён в конце апреля. К началу июня в лесах области зафиксированы и ликвидированы 547 возгораний. Временами пожары подбирались к областному центру так близко, что из-за дыма горожанам было трудно дышать.

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