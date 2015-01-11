В Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/с

По данным Челябинского Гидрометцентра, 5 июня в отдельных районах области ожидаются умеренные дожди, грозы и порывы ветра до 15−20 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до плюс 22−27 градусов.
При сильном ветре рекомендуется убрать вещи с балконов, закрыть окна, не приближаться к шатким конструкциям и деревьям на улице. При ливне и граде необходимо по возможности реже выходить из дома. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
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Ключевые теги: Челябинская область, прогноз погоды, ветер, тепло.
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