В Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/с

По данным Челябинского Гидрометцентра, 5 июня в отдельных районах области ожидаются умеренные дожди, грозы и порывы ветра до 15−20 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до плюс 22−27 градусов.

При сильном ветре рекомендуется убрать вещи с балконов, закрыть окна, не приближаться к шатким конструкциям и деревьям на улице. При ливне и граде необходимо по возможности реже выходить из дома. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

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