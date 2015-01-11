В защиту женщин и детей

В минувшее воскресенье в храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска после Литургии настоятель храма протоиерей Димитрий Шорин зачитал Обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с Международным днем защиты детей.

В Обращении, в частности, говорится:

«1 июня отмечается Международный день защиты детей. Эта дата напоминает каждому из нас о необходимости заботы о подрастающем поколении, о тех, кто особенно нуждается в нашей поддержке и чья жизнь зачастую зависит именно от нас.

Господь оставил нам заповедь о любви к ближнему, которой должен руководствоваться всякий христианин, и эта заповедь обязывает нас быть милосердными и чуткими друг ко другу. В добром и внимательном отношении нуждается каждый человек, но более всего – ребенок. Наш долг – заботиться о детях и защищать их, ведь Сам Спаситель говорит: «Кто примет дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18, 5).

Сегодня, к сожалению, огромному количеству детей не позволяют даже родиться на свет Божий, и происходит это по злой человеческой воле. Будто не для нас грозным предупреждением звучат слова Христа о том, что если кто навредит одному из малых сих, то лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской (Мф. 18, 6).

Ежегодно в нашей стране умерщвляются в материнской утробе сотни тысяч младенцев, что сопоставимо с населением нескольких городов районного значения. Это поистине общенациональная катастрофа – и нравственная, и демографическая. Мы должны делать все возможное, чтобы будущая мать, стоящая перед выбором сохранения или прерывания беременности, все-таки не совершала аборт, а для этого необходимо оказывать психологическую и материальную помощь женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. От того, как мы усвоили Божественный закон любви, как мы откликнулись на чужое горе, насколько последовали завету и примеру Христову, может зависеть чья-то жизнь.

Сегодня я призываю каждого внести посильную лепту в общецерковное дело помощи беременным женщинам, находящимся в трудных обстоятельствах. Будущие мамы должны почувствовать, что они не одиноки, что о них заботятся, что им готовы предоставить приют, обеспечить социальную и психологическую поддержку.

Да будут ваши милостыни угодны Господу и полезны людям».

Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска в этот день имели возможность оказать материальную помощь женщинам, находящимся в трудных обстоятельствах, а желающие могли взять для себя и своих близких цветные буклеты, рассказывающие как о Чуде жизни, так и о физических, психологических и физических последствиях аборта. Понятно, что это – не разовая акция: социальной помощью и просветительской работой приход храма занимается постоянно.

А.Волынцев