Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 06.06.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 06 июня 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 16 град. С

• атмосферное давление 732 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 66 %

• ветер южный 1-2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП.

Без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1 В сетях холодного водоснабжения Мира 22,24,26,28,34,36,38, Трудящихся 31,33, Южная 1,2,3,4,4а,5,6.6а,

Строительная 4, Советская 14, Гайдара 23 п-3,4 с 9 до окончания

Луначарского 5, Дзержинского 56 п-4, К.М 22 п-6 С 9 до 12 часов

Дзержинского 34 с 9 до 13 часов

Набережная 37, 55 с 9 до 15 часов

2 В сетях электроснабжения Набережная 21 п-5-8 с 9 до 12 часов

К.Маркса 8 п-1 с 9 до 14 часов

3 В сетях горячего водоснабжения Гайдара 23 п-3,4 с 9 до окончания

Луначарского 5, Дзержинского 56 п4, К.М.22п-6, Менделеева 5, Октябрьская 19, К.Маркса 32 п-3,4 с 9 до 12 часов

Дзержинского 34 с 9 до 13 часов

Набережная 37,55, Победы 46 с 9 до 15 часов

Кирова 28 с 9 до 17 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского гидрометцентра 6 июня на территории Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем при грозах 18-23 м/с.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. С 28 апреля 2018 г. на основании постановления правительства Челябинской области №178-П от 28.04.2018 г. введен «Особый противопожарный режим».

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 06 июня 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие, кратковременные дожди, на крайнем западе до умеренных, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с, днем при грозах 18-23 м/с. Температура воздуха ночью плюс 11-16º, днем плюс 23-28°, на юге до плюс 32°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано

201 обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36077/