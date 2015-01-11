Сводка аварийности с 21 мая по 4 июня 2018 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 21 мая по 4 июня 2018 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 43 дорожно – транспортных происшествия, в которых 9 человек получили ранения, из них 1 ребенок.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 359 нарушений Правил дорожного движения. Из них:
14 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;
18 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
1 водитель нарушил правило проезда пешеходного перехода;
26 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 19 детей;
17 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
24 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
Задержано 5 лиц по подозрению в совершении преступлений, из них 4 по ст. 264.1 УК РФ.
Родители, эта информация для вас!
Безопасность поведения детей на дорогах крайне важна. От правильно принятых решений зависит жизнь вашего чада. Поэтому, нужно понятно донести до него информацию и прежде всего самим не нарушать правила:
* Будьте особо внимательными, переходя дорогу с малышом. При этом не отпускайте его руки.
* Вы - пример для ребенка. Никогда не позволяйте себе переходить в неположенном месте автомагистраль. Помните, увидев это однажды, он будет подражать вам.
* Разговаривайте с детьми. Игровая форма - самая лучшая для обучения. Выучите стих про светофор и, переходя дорогу, расскажите его своему чаду.
* Не стоит экономить. Безопасность ребенка на дороге - превыше всего. Хорошее автокресло - источник дополнительной безопасности для малыша.
* Двор - опасное место. Выбегая на улицу, дети не смотрят по сторонам и не ожидают беды. Объясните ребенку правильную манеру поведения.
* Малыш не может запомнить основные правила дорожного движения? В этом случае поможет плакат, повешенный на видном месте. Его вы сможете приобрести в любом книжном магазине.
* Помните, не всегда ситуация зависит от водителя. Есть так называемые мертвые зоны. Водитель, находясь в них, физически не увидит ребенка.
* Никогда не оставляйте детей одних в автотранспорте.
Готовить ребенка к взрослой жизни нужно заранее. Помните: правила безопасности на дороге для детей составлены давно. В любой учебной литературе они одинаковы. Малыш с раннего возраста должен знать, что дорогу можно пересекать только на зеленый свет, по пешеходному или подземному переходу. Не ленитесь, повторяйте эти догмы с детьми постоянно, и тогда вам не будет страшно отпускать их самих на прогулку или в школу.