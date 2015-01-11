Сводка аварийности с 21 мая по 4 июня 2018 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 21 мая по 4 июня 2018 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 43 дорожно – транспортных происшествия, в которых 9 человек получили ранения, из них 1 ребенок.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 359 нарушений Правил дорожного движения. Из них:

14 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

18 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

1 водитель нарушил правило проезда пешеходного перехода;

26 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 19 детей;

17 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

24 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Задержано 5 лиц по подозрению в совершении преступлений, из них 4 по ст. 264.1 УК РФ.

Родители, эта информация для вас!

Безопасность поведения детей на дорогах крайне важна. От правильно принятых решений зависит жизнь вашего чада. Поэтому, нужно понятно донести до него информацию и прежде всего самим не нарушать правила:

* Будьте особо внимательными, переходя дорогу с малышом. При этом не отпускайте его руки.

* Вы - пример для ребенка. Никогда не позволяйте себе переходить в неположенном месте автомагистраль. Помните, увидев это однажды, он будет подражать вам.

* Разговаривайте с детьми. Игровая форма - самая лучшая для обучения. Выучите стих про светофор и, переходя дорогу, расскажите его своему чаду.

* Не стоит экономить. Безопасность ребенка на дороге - превыше всего. Хорошее автокресло - источник дополнительной безопасности для малыша.

* Двор - опасное место. Выбегая на улицу, дети не смотрят по сторонам и не ожидают беды. Объясните ребенку правильную манеру поведения.

* Малыш не может запомнить основные правила дорожного движения? В этом случае поможет плакат, повешенный на видном месте. Его вы сможете приобрести в любом книжном магазине.

* Помните, не всегда ситуация зависит от водителя. Есть так называемые мертвые зоны. Водитель, находясь в них, физически не увидит ребенка.

* Никогда не оставляйте детей одних в автотранспорте.

Готовить ребенка к взрослой жизни нужно заранее. Помните: правила безопасности на дороге для детей составлены давно. В любой учебной литературе они одинаковы. Малыш с раннего возраста должен знать, что дорогу можно пересекать только на зеленый свет, по пешеходному или подземному переходу. Не ленитесь, повторяйте эти догмы с детьми постоянно, и тогда вам не будет страшно отпускать их самих на прогулку или в школу.