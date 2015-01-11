На Тургояке стартовала детская парусная регата Федора Конюхова

В Челябинской области стартовала всероссийская парусная регата Федора Конюхова в классах Оптимист и Кадет, сообщает пресс-служба минспорта.

В этом году на Тургояк побороться за Кубок путешественника приехали участники из Омска, Перми, Екатеринбурга, Тольятти, Саратова, Самары, Красноярска, Снежинска, Челябинска, Озерска, Верхней Пышмы и Миасса.

«Нам повезло с погодой: тепло, солнечно и скорость ветра оптимальна», - отмечает тренер участников из Саратова Артем Смирнов.

В первый день соревнований, 5-го июня, состоялось четыре гонки, по результатам которых, в классе Оптимист первое место и второе место заняли ребята из Екатеринбурга - Рустам Сафин и Андрей Попов, третье у Александра Голованова из Тольятти.

В классе Кадет лучшие результаты показали спортсмены из Миасса – Нуры Кадыров и Александр Шевченко, второе место заняли спортсмены из Самары – Семен Щербинин и Степан Бурнашев, третье – Кристина Васильева и Милена Горковенко из Тольятти.

Сам Федор Конюхов приедет в Миасс 8-го июня, чтобы наградить победителей и рассказать о своих путешествиях и дальнейших планах.

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