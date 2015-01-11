Вблизи Кыштыма откроется обновленный экскурсионный маршрут по Слюдяной горе

В поселке Слюдорудник 13 июня перезапустят туристический маршрут рядом со штольнями – тропа станет этапом развития культурного и туристического потенциала местности.
В Слюдоруднике уже действует частный музей с краеведческой экспозицией, собранной силами местных жителей, а на базе обновленного маршрута будут сформированы экскурсионные программы. В этом году тропа по южному склону горы будет обновлена. На маршруте будут установлены восемь информационных модулей, которые рассказывают о важных этапах жизненного цикла рудника: геологоразведка, взрывные работы, проходка, выемка, сортировка, консервация, быт и отдых.
Прогулка по обновленному маршруту будет доступной: вход на территорию свободный, а в кассе местного туристического центра можно будет бесплатно получить маршрутный лист. Проект «Люди Слюдяной горы» обеспечит удобную логистику по туристической тропе и познакомит туристов с историей места.
https://dostup1.ru/
Ключевые теги: Слюдорудник, туризм, экскурсии.
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