Путешествие в страну детства

Ежегодно первого июня наша страна чествует маленьких россиян - широко отмечает первый летний праздник - День защиты детей, который в очередной раз напоминает нам о том, что наши дети нуждаются в заботе и защите и мы, взрослые, несем ответственность за них.

Как уже повелось, в этом году отметила праздник детства и озерский орден Красной Звезды дивизия войск национальной гвардии Российской Федерации под командованием полковника Андрея НИКУЛА.

3 июня Челябинский филиал ПАО «Сбербанк» совместно с гарнизонным клубом, руководит которым капитан Игорь САВЧУК, подарили детям военнослужащих и ребятишкам Озерского центра помощи детям-сиротам волшебный праздник под названием «Страна детства». Несмотря на капризы уральской погоды, а день 3 июня выдался холодным и дождливым, в гарнизонном клубе, заполненном в тот день до отказа ребятней и их родителями, было тепло и солнечно от детских улыбок и восторженных сияющих глаз! В фойе клуба для гостей были выставлены настольные игры, в которых они азартно сражались перед началом представления; современный фотоавтомат, где каждый моментально мог запечатлеть себя любимого; яркие краски и кисти для того, чтобы юные художники сами разукрашивали значки и фигурки на память.

И вот как в мире сказок повелось – волшебный жест ведущего - и действо началось! В виде интерактивной игры молодые артисты-аниматоры в костюмах Лунтика, Фиксиков и других мультяшных героев представили гостям зажигательное театрализованное представление, которое буквально закрутило в вихре событий маленьких участников праздника. И столько было радости и счастья на детских лицах, измазанных сладкой ватой - ребятня получила ее в подарок!

Во второй части праздничной программы уже на сцене актового зала гостей ждали настоящие чудеса: великолепнейшее шоу мыльных пузырей и фокусники с таинственными превращениями. Зал буквально взрывался от эмоций!

На этом сюрпризы в тот день не закончились! По окончании представления каждый ребенок в подарок получил излюбленный десерт-мороженое! А дети Центра помощи детям – сиротам полакомились еще и тортами, врученными им также в качестве подарков.

Праздник детства прошел ярко, феерично и весело, и, конечно же, сумел создать детворе «сладкое» настроение!