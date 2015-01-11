На Южном Урале на 1,3 млрд построят и отремонтируют детские сады

В прошлом году на строительство и выкуп помещений под садики из областного бюджета было направлено более миллиарда рублей.

В 2018—2019 годах на эти цели будет израсходовано 1,3 млрд рублей, включая реконструкцию 1,5 тысячи проектных мест, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В этом году ситуация с местами для дошколят должна стабилизоваться в Каслях. Город получил более 6 млн рублей на реконструкцию детского сада № 6. В результате капремонта здание полностью изменило внешний вид и стало больше на один этаж. В нем появились новые лестничные клетки и пищеблок. Помимо перепланировки помещений строители заменили окна и крышу, провели водопровод и канализацию, наладили тепло- и электроснабжение.

В первую группу дошколят от 1,5 до 3 лет будут набирать уже в конце июня, после откроют еще группы. Всего садик смогут посещать 80 малышей.

Добавим, задачу по ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет поставил перед губернаторами глава государства. Они должны решить эту проблему до 2021 года.

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