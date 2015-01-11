«…Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит…»

6 июня в Центральной городской библиотеке в течение всего дня работали интерактивные площадки в рамках мероприятия, посвящённого Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Вечером в библиотеке собрались жители округа на Пушкинскую ночь «В гостях у Саши».

Цикл мероприятий для школьников посетили более 100 детей из городских оздоровительных лагерей. Заключительная часть Пушкинского дня по традиции началась на крыльце библиотеки, звучали поздравления и тёплые слова признательности от благодарных потомков в адрес великого русского поэта. Директор Центральной городской библиотеки Елена Воротилова напомнила, что праздник, посвящённый Александру Сергеевичу Пушкину, проходит в Озерске с 1999 года в формате городского фестиваля, и последние пять лет этой дате посвящается Пушкинский вечер. В ходе торжественной части с приветственным словом к собравшимся гостям обратился глава округа Евгений Щербаков:

– Сегодня большой праздник, который отмечается по всей стране – День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Я считаю, что у нас в городе существует прекрасная традиция – отмечать этот день в библиотеке, и как правило, горожане приходят сюда со своими семьями. Я тоже пришёл сегодня с семьёй, и мы, как и все участники праздника, надеемся провести время интересно и обязательно удивиться чему-то новому, потому что Пушкин это необыкновенный гений, и каждый год мы открываем для себя его произведения и талант с новой стороны. Я желаю всем нам почаще приходить в библиотеку и получать удовольствие от культурной жизни Озерска.

Также к собравшимся обратился исполняющий обязанности начальника управления культуры Антон Наумов. Он отметил, что в 2010 году Организация объединённых наций объявила 6 июня Всемирным Днём русского языка, отдавая дань памяти великому русскому поэту, выражая признание Александру Пушкину не только, как основоположнику современного русского языка, но и как писателю, поэту и историку, который внёс большой вклад в мировое культурное наследие. По сложившейся традиции к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину были возложены цветы.

Следует отметить, что в 2019 году исполнится 220 лет со Дня рождения поэта, а для жителей Озерска это год будет знаменателен ещё и тем, что 20 лет назад у здания библиотеки был установлен памятник А.С. Пушкину.

В этом году Пушкинская ночь прошла в атмосфере начала 19 столетия, того времени, на которое выпали детские годы Александра Сергеевича.

Гости праздничного вечера водили хоровод вокруг именинного каравая, дети участвовали в викторине, которую провели актеры театра кукол «Золотой петушок». В выставочном зале для взрослых состоялся концерт вокального класса под руководством Александра Великанова. В читальном зале были организованы уроки рукоделия для детей по изготовлению текстильной куклы-успешницы, коробочки для духов из бересты и броши в стиле оригами. В отделе книгохранения работала площадка «Посиделки у Арины Родионовны». На абонементе художественной литературы разместилась «Пушкинская гостиная», где прошла встреча с творческой группой поэтов и писателей из Снежинска. В фойе можно было посетить импровизированную кофейню, продегустировать напитки, которые любил поэт, в интернет-зале попробовать нарисовать портрет А.С. Пушкина с помощью цифровых технологий.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36100/