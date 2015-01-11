ЦБ считает образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Поведенческая модель молодежи может в среднесрочной перспективе подорвать основы пенсионной системы РФ, говорится в проекте доклада ЦБ «Основные направления финансового рынка на период 2019-2021 годов».

Эксперты регулятора полагают, что миллениалы (поколение людей, родившихся в 1980-2000 годах) сравнительно активны в формировании накоплений, однако большинство из них склонны вкладывать свободные деньги «в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу», а стремление молодежи к контролю над своей судьбой снижает ее готовность к участию в «совместных» схемах. Это может нанести удар по пенсионной системе, «основанной на механизме межпоколенческого трансфера». Кроме того, поведение миллениалов может привести к финансовым ограничениям, когда они выйдут на пенсию.

Доклад ЦБ опубликован на фоне обсуждения реформы пенсионной системы в России. В частности, правительство рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста.

https://www.kommersant.ru/doc/3651664