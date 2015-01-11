Дожди и порывистый ветер сохранятся на Южном Урале

Летнее тепло недолго радовало южноуральцев. Пасмурную погоду прогнозируют в Челябинской области.

Так, в ночь на пятницу похолодает до +4-9°С, а в горах и низинах – до -2°С. Завтра днем, 8 июня, воздух прогреется до +15-20°С, в горах – лишь до +12°С. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду с отдельными порывами до 15.

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