Многодетные семьи Южного Урала вместо земли получат деньги

Для Челябинской области поднятый во время «прямой линии» с Владимиром Путиным вопрос о предоставлении многодетным семьям участков земли тоже актуален. Об этом по её итогам заявил губернатор региона Борис Дубровский.

«Мы, столкнувшись с отсутствием земли, пошли в этом году на кардинальные меры — разработали и летом этого года представим в региональное Заксобрание законопроект, позволяющий многодетным семьям получить денежную компенсацию вместо земельного участка», — сказал Дубровский.

Отметим, разговоры о том, чтобы заменить земельные участки деньгами, идут в регионе не первый месяц. Причина проста — участков на всех не хватает. Впрочем, часть многодетных семей получит именно землю. Областное министерство имущества и природных ресурсов в мае объявило о начале выдачи им земли под строительство. Всего в посёлке Северном Сосновского муниципального района землю получат 764 семьи.

Напомним, «прямая линия» с Владимиром Путиным прошла сегодня, 7 июня. На ней были заданы вопросы, в том числе об обеспечении многодетных семей участками земли.

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