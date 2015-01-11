Полиция Челябинской области призвала родителей жаловаться на детские лагеря

Полиция Челябинской области взяла на контроль организацию детского отдыха в загородных оздоровительных лагерях.

Стражи порядка призвали родителей сообщать обо всех нарушениях, которые им удастся выявить. Написать жалобу можно будет в любом территориальные отделении полиции.

«Обо всех имеющихся недостатках в организации работы данных детских учреждений, а также по вопросам нарушений охраны общественного порядка в местах отдыха несовершеннолетних сотрудники полиции просят информировать территориальные органы внутренних дел для принятия своевременных мер реагирования», – говорится в тексте обращения.

Ранее в преддверии летнего сезона прошла проверка всех частных охранных предприятий, сотрудники которых будут работать в детских лагерях.

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