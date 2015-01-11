О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 74:09:0913001:56

В извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 74:09:0913001:56 (местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание проходной КПП-2. Участок находится примерно в 319 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Озерск, ул. Челябинская, 42), опубликованное в газете «Озерский вестник» №29 (3706) от 18 мая 2018 года, вносятся следующие изменения:

- собрание по поводу согласования местоположения границы состоится в 09-00 17 июля 2018 года по адресу: Челябинская область, г.Озерск, пр. Ленина 32а (информационный центр ПО «Маяк»).

- ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить возражения возможно в период с 14 июня по 17 июля 2018 года. По вопросам обращаться по телефонам: 83513033674, 83513037427 или 89090848816.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).