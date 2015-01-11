Южноуральцев ждут прохладные выходные

В ближайшие дни 9, 10 и 11 июня в Челябинской области ожидаются дожди и грозы — порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу, 9 июня, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах до умеренных, в отдельных районах грозы. Днем температура воздуха составит от плюс 17 до 22 градусов, ночью — до плюс 9, в низинах — минус 2 градуса. Прогнозируется южный ветер с порывами до 17 метров в секунду, при грозах до 22 метров в секунду.

Сервис Яндекс. Погода сообщает, что в воскресенье, 10 июня, днем температура воздуха не превысит 14 градусов — это на четыре градуса ниже среднего показателя за последние десять лет. В понедельник немного потеплеет — до 17 градусов, во вторник — до 18. Все три дня возможны небольшие дожди.

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