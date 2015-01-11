Угра палов вполне себе самостоятелен

Какой бы благословенной ни была земля Средней Азии, а природные «подставы» случаются. Бывают и убийственные засухи, и неурожаи… Все бывает. Именно в такие времена, когда случался неурожай риса, возник еще один вариант плова – угра палов, то есть, плов с лапшой. Варят его во все времена года, и, несмотря на то, что он всего лишь вариант из линейки «пловы с заменителем риса», имеет свои неоспоримые достоинства и претендует на совершенно самостоятельное место под солнцем.

Мука – 400-500 г

яйцо – 2 шт.

вода

баранина или говядина – 1 кг

лук – 2 средних шт.

морковь - 1 кг

растительное масло – 100 г

курдючное сало – 50 г

чеснок – 1 головка

зеленый лук – 1 пучок

зира

соль.

Первое, что нам нужно сделать – лапша. Разбиваем в посудину яйца, чуточку солим и слегка взбиваем. Постепенно добавляя муку, замешиваем тесто. Оно должно получиться крутым. Если получилось уж совсем крутое, добавляем немного воды. Замесив, откладываем в целлофановый пакет и даем отдохнуть минут 40. Теперь раскатываем тесто в большой круг. Чем тоньше, тем лучше. Миллиметра 2-3 будет достаточно. Даем сочню чуть-чуть подсохнуть и режем его на полоски шириной 5 см или чуть меньше. Полоски складываем друг на друга, пересыпая мукой, и режем лапшу шириной примерно 2 мм. Нарезав, «взлохмачиваем» ее и оставляем сохнуть. В Средней Азии для этого достаточно пары часов на балконе, у меня же сохло около суток. Везде свои издержки. Высушив, перекладываем лапшу в какую-нибудь подходящую емкость, предварительно встряхнув в сите, чтобы максимально избавиться от муки.

Приготовив лапшу, приступаем в варке зирвака – основы плова. Тут никаких особенностей нет – все идет, как в обычном варианте. Мясо режем кусочками, как на гуляш, лук - полукольцами, морковь – тонкой соломкой, сало кубиками 1х1 см. Ставим на сильный огонь казан и разогреваем его. Разогрев, бросаем сало и вытапливаем. Вытопив, удаляем шкварки и наливаем масло. Хорошо разогреваем. Если сала нет, то масла берем грамм на 20-30 больше. Важно не переборщить, потому как лапша – не рис, она ничего не впитывает.

Разогрев масло, бросаем лук и обжариваем его при помешивании до легкого румянца.

Далее пошло мясо. Его, помешивая,тоже обжариваем до легкого румянца. Важно не торопиться и дать время, чтобы испарилась выделившаяся влага. Иначе мясо не обжарится.

За мясом идет морковь. Ее, помешивая, нужно хорошо обжарить. Не фанатично, но хорошо. Тогда в процессе она будет хранить форму, не рваться и не давиться.

Теперь наливаем кипятка вровень с содержимым казана. Именно вровень, потому что помним: лапша воду не впитывает и много нам ее не надо. Вставляем в зирвак головку чеснока, солим, добавляем чайную ложку зиры и на очень умеренном огне варим с час.

Поварив достаточное время, видим, что часть воды выпарилась. Вытаскиваем чеснок, увеличиваем огонь, доливаем кипятка до прежнего уровня и закладываем лапшу.

Лапшу, подержав 1-2 минуты при сильном кипении, начинаем время от времени перемешивать. Температуры паров должно доставаться всей лапше. Так действуем до полного выпаривания влаги. Лапша должна быть в состоянии аль-денте, то есть, сварившаяся, но упругая на укус. Если она пока не готова, а влага выпарилась, значит, добавляем чуток кипятка и продолжаем варить до готовности.

Как только лапша готова, возвращаем в казан чеснок и накрываем его лучше всего миской, а если нет крышкой, плотно проложив ее полотенцем. Огонь либо уменьшаем до минимума, либо убираем совсем: лапша будет доходить от собственной температуры еще 20-25 минут.

Подают угра палов так же, как и другие пловы: на большом блюде, сверху водрузив чеснок и очень хорошо посыпав мелко нарезанным зеленым луком. Вкуснота!