Умножали и делили. Выпускники Челябинской области сдали первый обязательный экзамен

Более 12 тысяч одиннадцатиклассников региона написали ЕГЭ по математике базового уровня.
Он является одним из обязательных предметов, без результатов которого школьный аттестат не выдадут.
— С 2015 года единый госэкзамен по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. Решение о том, сдавать математику базового или профильного уровня, принимают сами выпускники на основании того, необходим ли им данный учебный предмет для поступления в вузы или нет. Надо отметить, что многие ученики подстраховываются и регистрируются на оба экзамена, — рассказывает начальник управления начального, основного и среднего общего образования регионального минобрнауки региона Елена Тюрина.
На выполнение заданий выпускникам было дано три часа (180 минут). За это время им предстояло выполнить 20 заданий с кратким ответом. Для получения аттестата достаточно получить оценку «три» (удовлетворительно). Как и в предыдущие годы, школьникам категорически запрещалось проносить на экзамен любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры.
— Для учеников с ограниченными возможностями здоровья, а также учащихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, специально будет проведен государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по математике. Участие в данном экзамене в Челябинской области примут 279 человек, — отметила Елена Тюрина.
Добавим, что ЕГЭ по математике профильного уровня проходил 1 июня.
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Ключевые теги: ЕГЭ, математика, выпускники, Челябинская область.
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