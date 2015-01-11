Новая волна холода с арктических морей захлестнет Урал 15 и 16 июня – температура воздуха ночью понизится до плюс трех градусов.

По информации Гидрометцентра России, в ближайшие сутки атмосферный фронт, который протянется от циклона, проходящего по северу Европейской части России, принесет дожди. Челябинские синоптики выступили с предупреждением, что днем 14 июня в большинстве районов пройдут небольшие дожди с грозами, возможен град, отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, будет плюс 20-25, в горах чуть прохладнее.

«В пятницу и субботу новая волна холода с арктических морей захлестнет Уральский регион. В Челябинской области днем 15 июня будет плюс 16-21, 16-го – 11-16 градусов. Ночные температуры будут довольно низкими – в конце недели плюс 3-8. Вероятность заморозков минимальная за счет преобладания облачной, ветреной и дождливой погоды», – говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.+

В МЧС напоминают, что при усилении ветра необходимо избегать нахождения вблизи остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, так как возможны повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.

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