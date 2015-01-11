В Озерске подвели итоги конкурса «Я выбираю жизнь»

В муниципальном конкурсе на лучший рисунок по профилактике наркомании, организованный Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск и администрацией Озерского городского округа, приняли участие 36 проектов, представленных двумя возрастными категориями обучающихся 12-15 лет и 16-18 лет.

Конкурс проводился с целью пропаганды здорового образа жизни, формирования среди детей и молодежи активной гражданской позиции в сфере профилактики наркомании и формирования неприязненного отношения к пассивному образу жизни, вредным привычкам, различным формам аддиктивного поведения.

Оценка материалов проводилась жюри, в состав которого входили представители озерской полиции, Управления образования и Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского округа.

В возрастной категории 12 – 15 лет первое место было присуждено коллективной работе 8 «Б» класса школы № 25, второе место заняла работа учащихся школы № 202 Кима Полозова и Станислава Ракомсина, третье место у ученицы школы № 29 Анастасии Лесковой.

Среди старшеклассников первое место у ученицы школы № 202 Валерии Самохиной, второе место жюри присудили ученице школы № 32 Еве Павловой, работа старшеклассника школы № 21 Павла Федоровича заняла третье место.

13 июня в холле Дворца творчества детей и молодежи состоялось торжественное вручение дипломов и призов победителям конкурса «Я выбираю жизнь».

Победителей поздравили заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Андрей Печенкин, начальник отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Алексей Скрыгин и начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Грушевая.

Сотрудники полиции пожелали учащимся дальнейших творческих успехов, стремиться к здоровому образу жизни. Организаторы отметили, что конкурс выявил высокий уровень интереса детей к современным острым проблемам общества, негативное отношение молодежи к потреблению психоактивных веществ, наркотиков и алкоголя.