Экс-главе Каслинского района вынесли приговор

Каслинский городской суд 14 июня огласил приговор бывшему главе района Александру Грачеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

Экс-чиновник был признан виновным и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок, однако тут же освобожден от наказания по амнистии к 70-летию Победы.

Гособвинитель просил для Грачева наказание в виде 5 лет лишения свободы. Сам экс-глава вину не признавал. Судебный процесс шел год.

Как утверждало следствие, в 2012–2013 годах Александр Грачев незаконно предоставил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. Также в 2014 году Грачев, по мнению следователей, принял незаконное решение о передаче земельного участка, на котором находился объект культурного наследия Челябинской области «Дом купца Хозяинова», для ведения хозяйственной деятельности. В результате историческое здание было демонтировано и на земельном участке оказался построен новый объект.

Сам Александр Грачев не согласился с предъявленным обвинением, однако в феврале 2017 года предпочел уйти в отставку.

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