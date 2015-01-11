В вузах Челябинской области начинается приемная кампания

С 20 июня принимать документы у абитуриентов начнут 30 высших учебных заведений на Южном Урале.

Суммарное количество выделенных в этом году бюджетных мест - около 8 тысяч. Больше всего студентов смогут бесплатно учиться в ЮУрГУ - на его долю приходится 3300 бюджетных мест. В ЧелГУ в этом году 1100 бюджетных мест.

Как пишет bfm74.ru, стоимость обучения в челябинских вузах в этом году повысится на 10-15%, и будет составлять от 80 тысяч до 170 тысяч рублей.

В ЮУрГУ для абитуриентов запустили информационный сервис. Для тех, кто подал в университет оригиналы документов, открывают личный кабинет. Сразу же после этого абитуриент начинает получать смс-сообщения с данными о том, на каком месте он находится в рейтинге поступающих по выбранным направлениям обучения.

А в ЧелГУ студентов привлекают новыми специальностями в области медицины. Выпускники школ теперь могут сать врачами-биофизиками, врачами-биохимиками и врачами-кибернетиками.

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