ФК «Урал» попрощался с прекратившим деятельность пермским «Амкаром»

Сегодня стало известно о прекращении существования пермского "Амкара". Футбольный клуб "Урал" искренне сожалеет о том, что ближайшего соседа в матчах чемпионата России больше нет.

Сегодня стало известно о прекращении существования пермского "Амкара". Футбольный клуб "Урал" искренне сожалеет о том, что ближайшего соседа в матчах чемпионата России больше нет.

"Наши клубы связывает 21-летняя история противостояний. Каждый близкий к уральскому футболу человек знает о непростых отношениях болельщиков "Урала" и "Амкара" друг к другу, но сегодня, хотя бы на день, мы призываем всех болельщиков забыть об этом", - написали представители уральского клуба в своем Instagram.

"Амкар" был основан в 1994 году. По итогам сезона 2017-2018 года клуб занял 13 место, и вынужден был играть переходные матчи с "Тамбовом" за право в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге. Победив в обоих схватках, команда сумела сохранить за собой место в РФПЛ. Однако 13 июня стало известно, что лицензия РФС на сезон-2018/19 у "Амкара" отозвана. Причиной стало отсутствие финансовых гарантий.

На сегодняшнем собрании правления было принято решения о прекращении деятельности клуба.

"Пока сложно в это поверить, но надеемся, что Пермь еще вернется на футбольную карту России", - говорят в ФК "Урал".

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