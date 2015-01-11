На Южный Урал 19 июня придут грозы и град

В Челябинской области во вторник, 19 июня, ожидается облачная погода, дожди, местами пройдут грозы с градом. Температура воздуха ночью составит плюс 7-12 градусов, днем потеплеет до 19-24. В горах ожидается плюс 14 градусов. Отдельные порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. https://dostup1.ru/

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