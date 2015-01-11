Школьника из Озёрска поймали с телефоном на ЕГЭ по биологии

Телефон стал причиной удаления одного из участников ЕГЭ по биологии в Озёрске, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.

18 июня экзамен по биологии сдавали 2 757 южноуральских выпускников. Как минимум одному из них не придётся ждать объявления оценок.

«Нарушитель был удален с экзамена. Для него результаты экзамена аннулированы без права пересдачи в этом году», – отметил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

В этот же день выпускники сдавали экзамен по иностранным языкам. По данным министерства образования, 1 157 участников выполняли работу по английскому языку, 34 - по немецкому и 26 - по французскому.

Экзаменационный период для южноуральцев ещё не закончен, 20 июня пройдут ЕГЭ по физике и литературе, а затем наступят резервные дни для тех, кто не смог написать работу в основной период.

Напомним, ранее в Челябинской области из-за нарушений с экзаменов удалили ещё двух выпускников.

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