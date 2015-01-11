Гала-концерт «Волшебство звука» стал подаркам городу в преддверии юбилейных торжеств

В Озерске завершила свою работу III Всероссийская летняя творческая школа «Волшебство звука», участники которой по традиции выступили вместе со своими знаменитыми наставниками на сцене дворца культуры «Маяк».

Следует напомнить, что впервые Озерск принял на своей площадке Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» летом 2016 года. Ежегодно количество участников фестиваля, которые приезжают в наш город со всей России, растёт. В этом году обучение в рамках летней творческой школы прошли 32 юных музыканта. Как отмечают организаторы, летом 2018 года в проекте приняли участие не только дети Уральских школ искусств, но и гости из Москвы, Петропавловска-Камчатского и республики Башкортостан. В этом году в рамках летней школы было проведено около 100 мастер-классов и профессиональных консультаций с исполнителями мирового уровня – лауреатами Международных конкурсов Дмитрием Онищенко, Иваном Ивановым, Марией Тепляковой и Марией Смердовой.

Всероссийский музыкальный проект, который представляет собой творческий диалог и дружбу музыкантов разных поколений, проходит при поддержке Международного проекта «Великие имена искусства», Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, Фонда Андрея Первозванного, компании «Ямаха мьюзик». В Озерске партнёром проекта стал ФГУП «ПО «Маяк».

Заключительный гала-концерт, состоявшийся в ДК «Маяк» 16 июня, не оставил равнодушным ни одного слушателя, в числе которых были настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоирей Дмитрий Шорин, заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков, исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации Антон Наумов, глава округа Евгений Щербаков. В своём приветственном слове он подчеркнул, что проект не только даёт возможность юным музыкантам совершенствовать своё мастерство, но также имеет огромное значение для развития культурного пространства Озерского городского округа:

– В этом году проект летней творческой школы «Волшебство звука» стал одним из победителей конкурса социальных проектов имени Б.В. Броховича и получил поддержку от градообразующего предприятия и администрации округа. А этот замечательный Гала-концерт стал подарком для жителей города в преддверии празднования 70-летия ФГУП «ПО «Маяк» и Дня города.

Следует отметить, что ежегодно участникам летней творческой школы представляется уникальная возможность выступить на сцене вместе со своими знаменитыми наставниками, таким опытом может похвастаться далеко не каждый юный музыкант. В программу гала-концерта вошли лучшие образцы классической и современной академической музыки, произведения над которыми дети работали в рамках своей учебной программы и в рамках проекта «Волшебство звука» оттачивали исполнительское мастерство с педагогами-наставниками. На сцене ребята продемонстрировали высокий профессиональный уровень.

Интересно также, что на заключительном концерте выступили два ансамбля, которые родились в ходе работы творческой школы. Педагоги и зрители отметили, насколько сложными были произведения «Ave, Maria» (Каччини) и тема любви из кинофильма «Ромео и Джульетта» (Нино Рота), которые ребята выучили в течение трёх дней, а кроме того, исполнили очень слаженно, органично включившись в коллективное музицирование.

Заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков на память о III Всероссийской летней творческой школе «Волшебство звука» вручил всем участникам памятные книги об истории города и комбината «Атомное сердце». Президент Международного проекта «Великие имена искусства» Мария Смердова вручила организаторам, социальным партнёрам и преподавателям Детской музыкальной школы №1 благодарственные письма Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова за верное служение идеалам искусства.

Завершился праздничный концерт гимном Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука».

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36187/