ТОСЭР в Озерске и Снежинске могут получить 9,4 млрд рублей инвестиций

В Озерске и Снежинске планируется к реализации 25 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 9,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Среди рассматриваемых проектов – производство горелочных устройств, пластин для теплообменников, разработка и изготовление оборудования для нефтедобычи в Озерске. В Снежинске планируется производство нестандартного оборудования, полимерных композиций, реакционного ультрачистого диоксида и альфа оксида алюминия. Для взаимодействия с потенциальными резидентами создана управляющая компания «Атом-ТОР».

В Озерске и Снежинске установлены льготные ставки по аренде земли и муниципального имущества для резидентов ТОСЭР. В Озерске на кадастровый учёт поставлено 28 отдельных участков, объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации объектов инфраструктуры индустриального парка «Новогорный».

Губернатор Борис Дубровский сформулировал задачу по получению во второй половине года, как минимум, по одному резиденту в каждую ТОСЭР. По его словам, реализация проектов приведет к созданию порядка 1800 рабочих мест и развитию новых современных компетенций.

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