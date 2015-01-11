Болельщики сборных Франции и Перу разгуливают по Кировке

Чемпионат мира по футболу-2018, матчи которого проходят на 12 стадионах в 11 городах России, добрался и до Челябинска.

В эти дни болельщики сборных Франции разгуливали по Кировке. Гости южноуральской столицы фотографировались, толпились у сувенирных прилавков. Перуанцы были в основном в футболках цветов своей национальной сборной.

Как выяснилось, в Екатеринбурге запустили специальный рейс до Челябинска. Этот маршрут организован специально для болельщиков, которые приобрели билеты на матч Франция-Перу, сообщили в пресс-службе Северного автовокзала. Игра состоится 21 июня на «Екатеринбург Арене».

Накануне сборная России во втором матче группового турнира, обыграв со счетом 3:1 сборную Египта, фактически обеспечила себе выход в 1/8 финала.

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