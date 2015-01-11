В России предложили бумажные учебники заменить электронными

В России могут частично заменить традиционные бумажные учебники на электронные, говорится в рабочей версии проекта «Цифровая школа».

Как уточняется в проекте, у учеников появятся цифровые устройства персонального доступа, также это позволит им присутствовать на уроке из дома при нетяжелом заболевании.

На данные цели, по предварительным данным, понадобится более 507 миллиардов рублей. Проект был подготовлен в конце марта 2018 года еще Министерством образования и науки, однако пока является актуальным.

Так, Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы к декабрю 2020 года, об этом говорится в рабочей версии паспорта нового приоритетного проекта «Цифровая школа».

Как сообщала министр просвещения Ольга Васильева, сейчас ведомство дорабатывает документ с учетом новых майских указов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

Но каких именно предметов коснутся изменения, пока не сообщается. Также не уточняется, с какого возраста дети смогут пользоваться устройствами персонального доступа, пишет РБК.

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