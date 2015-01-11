Жаркая погода ожидается в Челябинской области на этой неделе

В понедельник, 25 июня, в Челябинской области будет по-летнему жарко, но облачно — в отдельных районах возможны небольшие дожди и грозы.
Днем температура воздуха составит 23−28 градусов, на юге — до +31. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. В областном центре будет облачно, преимущественно без осадков. В районах — местами небольшие дожди, грозы.
Если верить сервису Яндекс.погода, вся неделя будет жаркой и малооблачной. Небольшие дожди прогнозируют в среду и четверг.
https://dostup1.ru/
Ключевые теги: Челябинская область, прогноз погоды, лето 2018.
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